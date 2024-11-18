İstanbul\'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı

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Murat SOLAK/ İSTANBUL, -İSTANBUL, Ataşehir'de trafik ekipleri, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından kent genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yaptı. Ataşehir Bulvarı'nda yapılan denetimde, şoförlerin ehliyetine, araçların yetki belgelerine ve yan tarafında logo olup olmadığına, servis içerisinde kemer takılıp takılmadığına, araç muavininin bulunup bulunmadığı, yolcu sayısına ve ayakta yolcu taşınıp taşınmadığına ilişkin kontroller yapıldı.

Denetimde aracı ve evrakları incelenen servis şoförü, "Denetimler iyi oluyor. Kaçak çok servisçi var. Her şeyin tem olması insanlar için iyi oluyor. Bizim bir eksiğimiz" dedi. Bir diğer sürücü ise, "Denetimlerimiz arttırılsın. İyi oluyor. Bir eksiğimiz yok" diye konuştu.