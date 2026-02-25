İstanbul'da Okulda 'Selefi Yemini' Krizi - Son Dakika
İstanbul'da Okulda 'Selefi Yemini' Krizi

25.02.2026 16:51
İstanbul'daki bir imam-hatip okulunda 'selefi yemini' okutulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'de, Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere "selefi yemini" okutulduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından inceleme ve soruşturma başlattı, müfettiş görevlendirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığı tespit edilmiştir" denildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'deki Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu'ndaki erkek öğrencilere, "selefi yemini" okutulduğuna ilişkin görüntülerin paylaşılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Arnavutköy ilçesindeki bir okulda 23 Şubat 2026 tarihinde çekildiği anlaşılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin sürecin, titizlikle takip edildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

Ne olmuştu?

Terör örgütü IŞİD'in sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, geçtiğimiz yıllarda tutuklanmış, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı. Bayancuk grubunun yemini olarak bilinen "selefi yemini" önceki gün Arnavutköy'de, Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu'ndaki erkek öğrencilere okutulup, çekilen video da sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

