İstanbul'da Okul Açılışında Eğitim Saatleri Düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Okul Açılışında Eğitim Saatleri Düzenlendi

İstanbul Valiliği, okulların 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak olması nedeniyle, şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla eğitim saatlerini 10.00 ile 15.00 arasında belirledi. Bu dönemde 2 bin 685 öğrenci okula başlayacak ve 16 bini aşkın öğrenci servisi trafikte olacak.

05.09.2024 13:53
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İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Okul Açılışında Eğitim Saatleri Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Okul Açılışında Eğitim Saatleri Düzenlendi - Son Dakika
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