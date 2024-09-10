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İstanbul'da Okul Açılışıyla Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul\'da Okul Açılışıyla Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

10.09.2024 10:49
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İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Zincirlikuyu'ya kadar da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İşe ve okula gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar zaman zaman Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda yoğunluğa neden oluyor.

D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor. Beylikdüzü istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. Bu mevkideki metrobüs durağında ise yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece'de Ankara yönünde trafik yoğun seyrediyor. Cevizlibağ'da Topkapı istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Basın Ekspress Yolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Yenibosna mevkisinde D-100 kara yolunda da yol çalışması nedeniyle yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinden Beylikdüzü yönünde de araçlar ağır ilerliyor, Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor. İncirli metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşanmıyor.

Mahmutbey Gişeleri mevkisinde ise trafik yoğunluğu gözlenmedi.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı

Anadolu Yakası'nda, Kavacık mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Köprüye çıkan yollarda araçlar ağır ilerliyor.

Avrasya Tüneli'nden Yenikapı yönüne girişte trafik yoğun seyrediyor.

Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişte trafik durma noktasına gelirken, ters yönde akıcı ilerliyor. Burada toplu taşıma duraklarında ise yoğunluk yaşanmadı.

D-100 kara yolunda Kartal Kadıköy arasında trafik yoğunluğu oluşurken, Bostancı mevkisinde artan trafik nedeniyle otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 60'a ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69 ölçüldü.

Öte yandan, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda dün, trafik yoğunluğu yaşanmaması için eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Okul Açılışıyla Trafik Yoğunluğu Arttı - Son Dakika

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