İSTANBUL'da ara tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 62'ye ulaştı.

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.