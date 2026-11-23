İstanbul'da okulların ara tatili bitince sabah trafiği yüzde 62 olarak ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi ve haftanın ilk iş günü sabah trafiği yoğunlaştı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'da ara tatilin sona ermesinin ardından haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 62'ye ulaştı.
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA
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