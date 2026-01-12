Kar Alarmı Nedeniyle Okulların Tatil Edildiği İstanbul Trafiğinde Büyük Rahatlama Gözleniyor - Son Dakika
Kar Alarmı Nedeniyle Okulların Tatil Edildiği İstanbul Trafiğinde Büyük Rahatlama Gözleniyor

12.01.2026 17:21  Güncelleme: 20:35
İstanbul'da kar yağışı ve fırtına alarmı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 42'ye düşerken, yollar genel olarak ulaşıma açık. Çocuklar kar topu oynayarak tatilin tadını çıkarıyor.

(İSTANBUL) Olumsuz hava koşulları beklentisiyle okulların tatil edildiği İstanbul'da saat 17.20 itibarıyla, çalışma günlerine oranla trafikte büyük bir rahatlık gözleniyor. Kar yağışının Çamlıca Tepesi, Pendik Aydos Ormanı gibi yüksek yerlerde etkili olduğu kentte İBB Trafik haritasına göre, çalışma günlerde yüzde 70-80'lere çıkan yoğunluk bu akşam saatlerinde yüzde 42 civarında seyrediyor. Yollar genel olarak ulaşıma açık, trafik de gayet akıcı görünüyor.

Kar ve fırtına alarmı nedeniyle okulların tatil edildiği İstanbul'da sabahtan öğle saatlerine kadar aralıklarla hafif kar yağışı gözlendi. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 11 Ocak akşamı saat 20.00 itibarıyla alarm durumuna geçti. İBB birimleri başta olmak üzere Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, Avrasya Tünel İşletmesi ve İGA temsilcilerinden oluşan toplam 33 kurumun koordinasyonu, AKOM'dan sağlandı. İBB'ye ait 755 kar küreme aracı kent merkezindeki kritik noktalarda hazırda bekledi. Metrobüs üst geçitleri gibi halkın yoğun kullanımındaki yerlerde tuzlama çalışması yapıldı. Kış şartlarıyla mücadele kapsamında İstanbul genelinde 4.298 kilometrelik yol ağında 11.242 İBB personeli, 755'i kar küreme makinesi olmak üzere 3.492 araçla görev yaptı.

Çamlıca'da kar topu

Yağış öğleden sonra etkisini yitirirken okulları tatil olan çocuklaradan bazıları karın bir kaç santimetre kalınlığa eriştiği Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde kar topu oynarak hem tatilin hem de karın keyfini çıkarmaya çalıştı.

Trafikte rahatlama

Yetkililer, gece sıcaklığın bir kaç derece daha düşmesinin beklendiğini belirterek buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmalarını istiyor.

(SON)

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
