İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 23 Gözaltı

İstanbul\'da Organize Suç Operasyonu: 23 Gözaltı

KUYU-30 operasyonunda iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik 23 kişi gözaltına alındı.

30.09.2024 09:19
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İSTANBUL'da iş yerlerini kurşunlayan ve çeşitli suçlara karışan organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya organize suç örgütü operasyonunu 'KUYU-30' operasyonunu resmi Twitter hesabından duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu İstanbul'un bazı ilçelerinde Silahlı çatışma, iş yeri kurşunlanması, Eyüpsultan'da iş yerine el bombalı saldırı olaylarına karışan kişilere operasyon düzenlendi. Farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 3 çelik yelek, bir miktar da uyuşturucu madde yakalanırken 23 kişi de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu resmi hesabından paylaşarak "İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli yakalandı. Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen 'KUYU-30' operasyonlarında; 'Kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'işyeri kurşunlanması', 'ikamet kurşunlanması', 'rüşvet', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. Halkımızın desteğiyle organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

31.12.2023 tarihinde Sultangazi ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada olay yerinde bulunan bir kişinin yaralanması ve bir kişinin öldürülmesi olayına,

01.06.2024-25.09.2024 tarihleri arasında Bakırköy'de gerçekleştirilen rüşvet suçuna,

14.06.2024-24.07.2024 tarihlerinde Ataşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine,

27.08.2024 tarihinde Bağcılar'da faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine,

02.09.2024-08.09.2024 tarihlerinde Bağcılar'da faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı silahlı saldırı eylemlerine,

08.09.2024 tarihinde Sultangazi'de faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine,

15.09.2024 tarihinde Eyüpsultan'da faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen el bombalı saldırı eylemine karıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek, muhtelif miktarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika

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