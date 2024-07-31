İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

Güncel

Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti

Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını, yakalananlardan14'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da "Kuyu-14" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, silahla tehdit, iş yeri kurşunlaması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçları"na karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını ve 1'inin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin Bahçelievler'de 26 Haziran'da gerçekleşen kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme eylemini yaptıkları, Sultanbeyli'de 3 Temmuz'da E.S.K. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri, Ataşehir'de 3 Temmuz'da S.O. ve M.O. isimli 2 farklı iş yerinin kurşunlanması eylemi yaptıkları, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da 11 ve 13 Temmuz'da 6 farklı iş yeri kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama eylemlerine karışan şüpheliler olmak üzere 25 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında toplam 10 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, otomatik tabanca, hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini belirtti.