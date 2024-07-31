İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, adam öldürmeye teşebbüs, kanuna muhalefet, yağma, silahla tehdit gibi suçlara karıştıkları tespit edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve para da ele geçirildi.

31.07.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını, yakalananlardan14'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da "Kuyu-14" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, Zeytinburnu, Beşiktaş, Kartal, Bağcılar, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bahçelievler, Sultanbeyli ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, silahla tehdit, iş yeri kurşunlaması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçları"na karıştığı tespit edilen, yurt dışında bulunan elebaşı tarafından yönlendirilen organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını ve 1'inin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin Bahçelievler'de 26 Haziran'da gerçekleşen kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme eylemini yaptıkları, Sultanbeyli'de 3 Temmuz'da E.S.K. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri, Ataşehir'de 3 Temmuz'da S.O. ve M.O. isimli 2 farklı iş yerinin kurşunlanması eylemi yaptıkları, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da 11 ve 13 Temmuz'da 6 farklı iş yeri kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama eylemlerine karışan şüpheliler olmak üzere 25 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında toplam 10 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, otomatik tabanca, hassas terazi, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Operasyon, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
23:04 Golleriyle mesajı vermiş bile Dzeko’dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:19:35. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement