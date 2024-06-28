İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iş yeri sahiplerini tehdit ederek, silahlı saldırılar düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bağcılar ve çevre ilçelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarını kapsayan 10 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen, elebaşılığını Z.A'nın yaptığı örgütün mensuplarına yönelik 1 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Örgüte yönelik çalışmalar devam ederken, örgüt yöneticilerinden E.A'nın Bağcılar'daki 12 iş yeri sahibini tehdit edip, 4 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdiği, saldırılardan birinde kardeşiyle kafede oturan polis memurunun başından hafif yaralandığı tespit edilmiş, bu olayda tetiği çekenin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirilmişti.