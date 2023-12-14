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İstanbul'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı

İstanbul Şişli'de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yanından geçen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayı görenlerin yardımıyla sürücü otomobilin altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul\'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı
14.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:35
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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yanından geçen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sıracevizler Caddesi Bahar Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Khadem Aljamıe Mohamad'ın kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde giden motosiklet sürücüsü Mehmet Yalçın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Diğer sürücüler ve motosikletli kuryelerin yardımıyla yaralı otomobilin altından çıkarılarak ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan bir kadın panik yaşadı. Kaldırıma oturtulan kadını olay yerine gelen kadınlar sakinleştirdi. Otomobil sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"DURUMU AĞIRDI"

Kazayı görerek yardıma koşan Burhan Arslan "İkisi de aynı anda Bahar Sokağa giriyordu. Ne olduysa bir anda ve altına aldı. Yardım etmek için duranlar otomobilin altındaki sürücüyü çıkardılar. Durumu ağırdı. Allah rızası için biz motosikletlilere biraz duyarlı olun. Daha bir hafta önce arkadaşımızı kaybettik. Şoför arkadaşlar da biraz bize destek çıksın" dedi.

Kaynak: DHA
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