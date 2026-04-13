İstanbul\'da Özel Halk Otobüsü Esnafı Ücretsiz Taşımayı Durdurma Tehdidinde Bulundu

İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı, 2026 yılı için belirlenen maliyet tablosunun gerçeklikten uzak olduğunu ileri sürerek, mağduriyetlerinin giderilmemesi halinde gelecek aydan itibaren ücretsiz yolcu taşıma hizmetini durduracaklarını duyurdu. İstanbul Özel Halk Otobüsü ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, Fatih Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde yaptığı basın açıklamasında, teklif edilen maliyet artış oranının enflasyon verileri, piyasa şartları ve diğer ekonomik göstergelerle uyuşmadığını belirtti.

Güneş, İETT'nin özel halk otobüslerine sunduğu parametrelerin, özellikle yakıt fiyatlarında gerçek maliyetleri yansıtmadığını ve esnafın sırtına yük bindirdiğini vurguladı. Özel halk otobüslerinin İETT'ye kıyasla daha ekonomik şartlarda hizmet verdiğini, ancak bu verimliliğin desteklenmek yerine cezalandırıldığını ifade etti. Ayrıca, esnafın sürdürülebilir bir sistem talep ettiğini, ayrıcalık peşinde olmadığını söyledi.

Erhan Güneş, mağduriyetlerin giderilmemesi durumunda, önümüzdeki aydan itibaren araçlardaki ücretsiz binişlere izin vermeyeceklerini açıkladı ve bu durumun sadece esnafı değil, İstanbul halkını da olumsuz etkileyeceğini belirtti. Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak toplantıda konuyu tekrar gündeme getireceklerini ve kararlarını uygulamaya koyacaklarını duyurdu.