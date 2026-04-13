Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Esnafı Ücretsiz Taşımayı Durdurma Tehdidinde Bulundu

13.04.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Özel Halk Otobüsü ve İşletmecileri, belirlenen maliyet tablosunun gerçekçi olmadığını belirterek, mağduriyetlerinin giderilmemesi halinde ücretsiz yolcu taşıma hizmetini durduracaklarını açıkladı.

İstanbul'da özel halk otobüsü esnafı, 2026 yılı için belirlenen maliyet tablosunun gerçeklikten uzak olduğunu ileri sürerek, mağduriyetlerinin giderilmemesi halinde gelecek aydan itibaren ücretsiz yolcu taşıma hizmetini durduracaklarını duyurdu. İstanbul Özel Halk Otobüsü ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erhan Güneş, Fatih Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde yaptığı basın açıklamasında, teklif edilen maliyet artış oranının enflasyon verileri, piyasa şartları ve diğer ekonomik göstergelerle uyuşmadığını belirtti.

Güneş, İETT'nin özel halk otobüslerine sunduğu parametrelerin, özellikle yakıt fiyatlarında gerçek maliyetleri yansıtmadığını ve esnafın sırtına yük bindirdiğini vurguladı. Özel halk otobüslerinin İETT'ye kıyasla daha ekonomik şartlarda hizmet verdiğini, ancak bu verimliliğin desteklenmek yerine cezalandırıldığını ifade etti. Ayrıca, esnafın sürdürülebilir bir sistem talep ettiğini, ayrıcalık peşinde olmadığını söyledi.

Erhan Güneş, mağduriyetlerin giderilmemesi durumunda, önümüzdeki aydan itibaren araçlardaki ücretsiz binişlere izin vermeyeceklerini açıkladı ve bu durumun sadece esnafı değil, İstanbul halkını da olumsuz etkileyeceğini belirtti. Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak toplantıda konuyu tekrar gündeme getireceklerini ve kararlarını uygulamaya koyacaklarını duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 19:20:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.