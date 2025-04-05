İstanbul'da Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Yoğun İlgiyle Sona Eriyor - Son Dakika
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İstanbul'da Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Yoğun İlgiyle Sona Eriyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Özgürlük ve Demokrasi Şenliği, 31 Mart'ta başlayarak yarın sona erecek. Şenlikte çocuklar için eğlenceli atölyeler, yüz boyama ve sihirbaz gösterileri düzenlenirken, yetişkinler için de konser ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

05.04.2025 18:32  Güncelleme: 18:53
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği ve 31 Mart'tan bu yana devam eden "Özgürlük ve Demokrasi Şenliği"ne İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Şenlik, yarın sona erecek.

31 Mart'ta Saraçhane Parkı'nda başlayan Özgürlük ve Demokrasi Şenliği, eğitici ve eğlenceli içerikleriyle İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar gün boyunca oyunlar oynuyor, atölyelere katılıyor ve yeni şeyler öğrenirken aileler de huzurlu ve keyifli zaman geçiriyor.

Çocuklara özel sanatsal etkinlikler

Etkinlik kapsamında her gün saat 12.00-18.00 arasında Saraçhane Parkı, Müzede Gazhane, Dijital Deneyim Merkezi ve Çubuklu Silolar gibi farklı noktalarda çocuklara özel atölyeler düzenleniyor. Çocuklar karton ve geri dönüştürülebilir malzemelerle  çalışmalar yapıyor, boyama ve taş süsleme gibi sanatsal etkinliklere katılıyor. Yüz boyama stantları ve maskot gösterileri ise özellikle minik ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor.

Çocuklar için unutulmaz anlar

Pamuk şeker stantları, balonlar ve rengarenk şekerlemeler etkinliğe tatlı bir hava katarken, alanda düzenlenen sihirbaz ve jonglör gösterileri de çocuklara unutamayacakları anlar yaşatıyor. Eğitmenler eşliğinde yürütülen etkinliklerde güvenlik ve hijyen koşullarına azami özen gösteriliyor. Aileler de çocuklarını izlerken parklarda vakit geçiriyor, müzik ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün yaşıyor.

Kültür ve sanatla dolu akşamlar

Gündüz çocuklara yönelik etkinliklerin ardından her akşam, yetişkinlere hitap eden söyleşiler ve konserler düzenlenen Şenlik, yarın sona erecek. Şenliğin Saraçhane Parkı'ndaki bugün ve yarın ki akşam programları şöyle:

5 Nisan Cumartesi

19.00 Söyleşi – Cengiz Özdemir & Önder Kaya

20.30 Konser – Ozbi

6 Nisan Pazar

19.00 Söyleşi – Ceren Sungur

20.30 Konser – Çağlar Fidan & Derya Türkan

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Yoğun İlgiyle Sona Eriyor - Son Dakika

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