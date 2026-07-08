Akom'dan Yağış Uyarısı: Perşembeye Dikkat

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri Dairesi AKOM, İstanbul'da perşembe günü (yarın) itibarıyla sağanak, yerel kuvvetli vegök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı yönünde tahminde bulundu. Yağışların yer yer metrekareye 10 ila 20 kilogram şeklinde düşeceği öngörüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM'un değerlendirmelerine göre; İstanbul başta olmak Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK BİRAZ GERİLEYECEK

Hafta boyunca 30-32°C aralığında seyreden sıcaklıkların perşembe itibarıyla 27°C'ler civarına gerileyeceği, beraberinde sağanak, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Perşembe sabahı saatleri (08.00) itibarıyla başlaması beklenen yağışların, akşam saatlerine (18.00) kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer kuvvetli şeklinde (10-20 kg/m²) etkili olması, ardından bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Bir günlüğüne mevsim normalleri altına gerileyen sıcaklıkların cuma itibarıyla tekrardan artarak hafta sonu 33°C'ler civarına yükseleceği öngörülüyor.