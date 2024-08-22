İstanbul'da Pirinççi köyünde geleneksel mandacılık - Son Dakika
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İstanbul'da Pirinççi köyünde geleneksel mandacılık

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi köyünde, doğal dokusu ve mandıracılığıyla ön plana çıkan manda ürünleri geleneksel yöntemlerle elde ediliyor. Mandaların sütünden yoğurt, peynir ve dondurma üretilen köyde, mandacılık önemli bir geçim kaynağı olarak görülüyor.

22.08.2024 11:47
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İstanbul'da doğal dokusu ve mandıracılığıyla ön plana çıkan Pirinççi köyünde, manda ürünleri geleneksel yöntemlerle elde ediliyor.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi köyünde manda yetiştiriciliği, önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Sulak alanlarda serinleyen mandaların sütünden yoğurt ve peynir üretiminin yanı sıra dondurma da yapılıyor. Elde edilen ürünler İstanbullular tarafından rağbet görüyor.

Mandıracılığın püf noktalarını AA muhabirine anlatan manda çiftliği sahibi Kenan Satıcı, hayvancılığın gece gündüz uğraş isteyen bir iş olduğunu vurguladı.

40 yıldır hayvancılıkla uğraşan bir aileden geldiğini ve 250 civarında mandası olduğunu belirten Satıcı, Eyüpsultan'daki köylerin hepsinde manda yetiştiriciliği yapıldığını, sadece Pirinççi'de 1500 civarında köylünün geçimini manda ürünlerinden sağladığını kaydetti.

Manda yetiştiriciliğinin ekonomiye olan katkısına değinen Satıcı, ürünlerini aracısız bir şekilde müşterilerine ulaştırabildikleri için daha fazla tarımsal yatırım yapabildiklerini ifade etti.

Üretimi hala geleneksel usullerle yaptıklarını dile getiren Satıcı, "Manda makineye kolay alışabilen bir hayvan değil. O yüzden elle sağım yapıyoruz. Manda, malağını görmeden süt indirmiyor. Önce malakları salıyorsun, annesi onu kokluyor, sonra sütünü indiriyor, daha sonra da sağım yapabiliyorsun. İnek olsa makineyi takıp sütünü alabiliyorsun." dedi.

"Evlerini ve ahırlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar"

Günümüzde mandacılıkta yaşanan en büyük sorunun mera alanlarının azalması ve otoyolların köylere yaklaşması olduğunun altını çizen Satıcı, ayrıca İSKİ'nin Pirinççi köyündeki istimlak çalışmaları dolayısıyla ev ve ahırlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Mandaların yaşam alanının su havzası olduğunu ve başka yerde bu hayvanların yaşayamayacağını söyleyen Satıcı, "35 parsel istimlak çalışması alanında. Bunların 7-8 tanesi hayvancılık yapan işletmeler. Devletimizin hayvancılığı koruma adına attığı adımları destekliyoruz ve bizi koruma altına almalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Kenan Satıcı, mandacılığın doğaya ve ekosisteme zararı değil, faydası olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Pirinççi köyünde geleneksel mandacılık - Son Dakika

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