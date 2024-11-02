İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 4 Tutuklama

İstanbul'da PKK/KCK adına sokak olayları planlayan 20 kişiden 4'ü tutuklandı, 16'sı serbest.

02.11.2024 16:16
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İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik ve siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen ve savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 12'si haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, diğer 16'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatı üzerine, İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 30 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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