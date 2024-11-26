İstanbul'da düzenlenen terör örgütü PYD/ YPG operasyonu kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve Türkiye'ye geldikten sonra örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmalarını koordine ettiği anlaşılan 7 zanlı tespit edildi.
Ayrıca soruşturmada 7 şüphelinin daha örgütün KCK/TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER yapılanması içinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.
Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 14 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da PYD/YPG Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?