İstanbul'da PYD/YPG Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da PYD/YPG Operasyonu: 14 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, PYD/YPG ile bağlantılı 14 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2024 10:18
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İstanbul'da düzenlenen terör örgütü PYD/ YPG operasyonu kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve Türkiye'ye geldikten sonra örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmalarını koordine ettiği anlaşılan 7 zanlı tespit edildi.

Ayrıca soruşturmada 7 şüphelinin daha örgütün KCK/TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER yapılanması içinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 14 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da PYD/YPG Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

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