İstanbul\'da Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz ulaşım yoğunluğa neden oldu

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Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşımanın ücretsiz olduğu İstanbul'da, bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece arası çift yönlü olarak yoğunluk yaşanırken, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

Ispartakule ve Mahmutbey Gişeleri'nde de trafiğin yoğun seyrettiği gözlendi.

Avrupa Yakası Çağlayan mevkisinde D-100 kara yolu ve TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine, TEM otoyolu Hasdal mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara istikametinde trafik ağır seyretti.

Karaköy'den Ortaköy'e kadar sahil yolunda da trafik yoğunluğu oluşurken, araç trafiği nedeniyle sürücülerin yavaş ilerlediği görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolunda Ataşehir bölgesinde her iki istikamette trafik oluştu.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri girişlerinde her iki istikamette yoğunluk yaşandı.

D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Göztepe arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtlarının ücretsiz olması, toplu ulaşım araçlarında kalabalık oluşturdu.

Havanın güzel olmasını fırsat bilenlerin bayram gezmesine çıkmasıyla bazı duraklarda toplu ulaşım araçlarına binişler aksadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçülürken, kent genelindeki belli bölgelerde yoğunluğun daha da yüksek olduğu görüldü.