İstanbul'da Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı
İstanbul'da Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

İstanbul\'da Ramazan\'ın İlk Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı
20.02.2026 14:35
İstanbullular, ramazan ayının ilk cuma namazında camilere akın etti, yoğun katılım gözlendi.

İstanbul'da bulunan camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla eda edildi.

"On bir ayın sultanı" ramazanda kılınacak ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere geldi."

Fatih Camisi'ne gelenler cuma namazını kılmak için caminin avlusunda ezanın okunmasını bir süre bekledi.

Namaz öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden kadın, erkek ve çocuklar burada dua etti.

Sultanahmet Camisi'nde de ramazanın ilk cuma namazında yerli yabancı çok sayıda kişi birlikte saf tuttu.

Kentin simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Süleymaniye ve Büyük Çamlıca camilerinde de yoğunluk oluştu.

Kaynak: AA

