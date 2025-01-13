Şüpheliler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var. Balıkesir Edremit'teki yazlığında gözaltına alınan Akbolat İstanbul'a getirilirken, gözaltına alınan Beşiktaş Belediyesi'nde görevli avukat G.Ş., sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 47 Gözaltı - Son Dakika
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