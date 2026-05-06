İstanbul'da sabah sis etkili oldu

06.05.2026 07:10
İstanbul'da Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde yoğun sis görüldü. Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler kontrollü seyretti. Yüksek binalar ve tarihi yapılar sisten dolayı görünmez hale geldi.

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Kentte İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ilçelerde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların görünürlüğü sisten dolayı azalırken, boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güvenlik, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

