İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Anadolu Yakası'nda yüzde 85'e ulaşan trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yavaş seyrederken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.

Kent genelinde geceden beri etkili olan yağış sabah saatlerinde de devam ederken, ana arter, cadde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu arttı.

Özellikle Anadolu Yakası'nda bazı güzergahlarda trafik yer yer durma noktasına geldi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğunun yüzde 85'e kadar çıktığı Anadolu Yakası'nda özellikle köprü girişleri, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki yoğunluk Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli yönündeki yoğunluk ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı bölgelerinde her iki istikamette yoğunluk oluşuyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Avcılar, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Bahçelievler ve Kağıthane'de yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Avcılar-Saadetdere mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanırken, TEM bağlantı noktalarında da araçlar ağır seyrediyor.

İETT'ye bağlı birçok otobüs hattında yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşanırken, otobüslerin rötarlı hareket etmesi sebebiyle toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 62'lerde seyreden trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

Kaynak: AA
Anadolu YakasıHava DurumuİstanbulTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:39
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:33
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:46:45. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement