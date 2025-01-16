İstanbul\'da Şafak Operasyonu: Beşiktaş Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Pazartesi Beşiktaş Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda noktaya yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilenlerin savcılık tarafından ifadelerinin alınmasına başlandı.

Şafak operasyonunda gözaltına alınanlar sabah 07.30 sıralarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından 09.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu isimler adliye nezarethanesine götürüldü. İkişerli gruplar halinde savcılık katına götürülmeye başlanan şüpheliler 10.45 sıralarında ifade vermeye başladı.

İfade işlemleri için bir başsavcı vekili ile 9 savcının görevlendirildiği, Esenyurt operasyonunda tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de SEBGİS'le bağlanıp ifadesine başvurulması bekleniyor. Eminyette ifadesi alınmayan Rıza Akpolat'ın da doğrudan savcılığa ifade vereceği belirtiliyor.

Operasyonlarda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında örgüt lideri olarak geçen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 40 kişinin gözaltına alındığı biliniyor.