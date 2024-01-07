İstanbul\'da Sağanak Yağış Nedeniyle Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

İSTANBUL genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır"denildi.

Açıklamanın devamında, iptal edilen seferle ilgili;

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Moda-Kabataş

Beşiktaş- Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Kadıköy-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Üsküdar-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması

Maltepe-Adalar" ifadeleri yer aldı.