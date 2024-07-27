İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

Güncel

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında sağanak etkili oluyor.

Aralıklarla şiddetini arttırarak devam eden yağışın etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.