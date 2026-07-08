İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), perşembe günü kent genelinde sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe günü itibarıyla 27 dereceye kadar düşeceği, bu düşüşle birlikte sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Yağışların perşembe günü saat 08.00 itibarıyla başlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, akşam saat 18.00'e kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer metrekareye 10 ila 20 kilogram yağış bırakacak şekilde etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği kaydedildi. AKOM, bir günlüğüne mevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren yeniden yükselerek hafta sonunda 33 derece civarına çıkmasının beklendiğini bildirdi.