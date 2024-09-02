İstanbul'da Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakasında aralıklarla etkili olan yağmur, yolları su birikintileriyle doldurdu. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde bekleyerek ıslanmaktan kaçınırken, araç sürücüleri su birikintilerini aşmakta zorluk yaşadı. Özellikle Anadolu Yakasındaki Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde yağmur nedeniyle sokaklarda sel oluşturan akıntılar görüldü.

02.09.2024 18:47
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İstanbul'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

İSTANBUL - İstanbul'un Anadolu Yakasında ara ara yağmur yağışı etkisini gösteriyor. Etkili olan yağmur nedeniyle kimi vatandaşlar iş yerlerinin önünde bekleyerek ıslanmaktan kaçındı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri kontrollü şekilde ilerledi.

İstanbul'da hem Anadolu hem Avrupa Yakasında çeşitli ilçelerde aralıklarla yağmur yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakasının Kartal, Maltepe, Ataşehir ve çevre ilçelerinde de zaman zaman yağmur etkisini gösteriyor. Etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, iş yerlerinin önlerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Bir anda yağan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bazı sokaklarda yağmur suyunun adeta sel gibi aktığı görüldü. Yollarda ilerlemekte zorlanan araç sürücüleri kazaya sebebiyet vermemek için su birikintileri olan yollarda kontrollü şekilde ilerledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü - Son Dakika

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