İstanbul'da sağlık standardına uygun olmayan 3 plajın yüzme alanları geçici kapatılıyor - Son Dakika
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İstanbul'da sağlık standardına uygun olmayan 3 plajın yüzme alanları geçici kapatılıyor

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İstanbul Valiliği, 4 Eylül'de alınan numunelerin incelenmesi sonucu Bakırköy-Yeşilköy'de iki nokta ve Sarıyer-Gümüşdere Plajı'ndaki yüzme alanlarının halk sağlığı standartlarına uygun olmadığını tespit etti. İlçe belediyelerine bu alanların geçici kapatılması ve halkın bilgilendirilmesi talimatı verildi.

İstanbul Valiliği, kentte halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilen 3 plajdaki yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amacıyla 4 Eylül'de numune alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemede, Bakırköy- Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, ?Sarıyer- Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlarla ilgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır. Ayrıca, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons ve benzeri yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da sağlık standardına uygun olmayan 3 plajın yüzme alanları geçici kapatılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sağlık standardına uygun olmayan 3 plajın yüzme alanları geçici kapatılıyor - Son Dakika
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