İstanbul'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası - Son Dakika
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İstanbul'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası

İstanbul\'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası
12.06.2026 16:16
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İstanbul'da fiziksel aktivite için 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası etkinliği yapıldı.

İstanbul'da fiziksel aktivite farkındalığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Galata Kulesi önünde düzenlenen etkinlikte, stantlara gelen vatandaşlara çeşitli ölçümler ücretsiz olarak yapıldı.

Yapılan testler sonucunda hareket yaşları belirlenen vatandaşlar fiziksel durumları hakkında bilgilendirildi. Düzenli fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyduğu değerlendirilen kişiler sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirildi.

Etkinlikte AA muhabirine konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Özge Coşan Baş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun önderliğinde başlatılan kampanyanın İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in koordinasyonuyla kentte sürdürüldüğünü söyledi.

Baş, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında 31 gün boyunca 39 ilçede saha çalışmamıza devam edeceğiz. Bu değerli çalışma ile temel amacımız toplumun fiziksel aktivite farkının aralığını artırarak bireylerin fonksiyonel hareket kapasitesini değerlendirmektir. Bu kapsamda standlarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızla tek ayak üzerinde denge testi, el kavrama kuvvet testi ve 30 saniye dur otur kalk testi uyguluyoruz. Test sonunda kişilere mevcut fiziksel durumlar hakkında bilgi vererek sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli fizyoterapist Öykü Ak da, kampanya kapsamında temel amaçlarının toplumdaki fiziksel aktivite farkındalığını artırmak ve bireylerin fonksiyonel hareket kapasitelerini değerlendirmek olduğunu dile getirdi.

Ak, herkesi hareket yaşlarını öğrenmeye, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanmaya ve ücretsiz sağlık hizmetlerimizden yararlanmaya davet ettiklerini belirtti.

Standa gelerek test yaptıran Feride Özkaya da, "Burada çeşitli testlerimiz yapıldı. Genel sağlık durumumuz ve bilek gücüyle alakalı kuvvet ve hareketleri öğrendik. Daha sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken ne varsa fizyoterapistlere sorduk ve bilgi aldık. Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası - Son Dakika

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