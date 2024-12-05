İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

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İstanbul'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülen sahte alkollerden kaynaklı can kayıplarının sayısı 22'ye yükseldi. 24 kişinin hastanelerdeki tedavisi ederken operasyonlarda sahte alkolleri piyasaya sürmeye çalışan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.12.2024 11:32
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İstanbul'da sahte içki kabusu yılbaşı öncesinde gitgide büyürken hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayanların sayısı 22'ye çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 24 kişinin tedavileri sürerken, 7 kişi ise taburcu edildi. Ölümler üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içki satan 19 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul\'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22\'ye yükseldi

İstanbul, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yaşar aşkın:
    İşte böyle güzel haberler verin ya ?? 17 31 Yanıtla
  • Şeyhmuz Eroğlu:
    PEKİ BUNUN SEBEBİ KİM SORUYORUM ? HERŞEYİ VERGİLERE YÜKLEYEN DEVLET. TABİKİ İNSANLAR UCUZ YOLLU OLAN HERŞEYİN. ARAYAŞINDA SUÇLUSU ORTADA 19 16 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Ne şehittir ne gazi bk yoluna gitti Niyazi 22 11 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bu vergilerle daha çok ölüm olur, yazık insanlara, 16 7 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    üzülmek içimden gelmiyor günahı bile ucuz yoldan işliyorlar ne diyim 8 8 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Bazen düşünüyorumda kıbrıs ile aramızda ne fark var.? Orada ucuz olan şeyler neden burada pahalı ve milleti böyle sahte antin kuntin işlere sürüklüyorsunuz. 13 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Şehymuz Eroğlu İçki de vergi indirimi demek ayaş sayısının artması demektir O yüzden vergilerin daha da artırılması lazım 2 0 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Alkol haramdır içmeyin hem cebiniz hem sağlığınız gidiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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