İstanbul'da sahte içki kabusu yılbaşı öncesinde gitgide büyürken hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayanların sayısı 22'ye çıktı.
Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 24 kişinin tedavileri sürerken, 7 kişi ise taburcu edildi. Ölümler üzerine başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Sahte içki satan 19 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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