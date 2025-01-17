İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 38'i hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 92 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.
Hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sının entübe olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Sahte İçki Felaketi: 38 Ölü - Son Dakika
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