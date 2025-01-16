İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33'ü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Sahte İçki İle 33 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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