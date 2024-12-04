İstanbul'da Sahte İçki Ölümleri Artıyor

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul'da sahte içkiden ölümler artıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sahte içkiden ölenlerin sayısı son vakalarla sekizden 17 kişiye yükseldi.

Son olarak pazartesi günü Fatih'te kaçak alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan üç kişiden biri hayatını kaybetmiş, son bir haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükselmişti. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor. Son olarak 9 kişi daha yaşamını yitirdi. Hastanelerde ise 22 kişinin tedavisi devam ediyor, 7 kişi taburcu edildi.

Sahte içkiden ölümlerin artması üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri ise Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Bakırköy, Üsküdar ve Sultangazi'de bazı adreslere baskın yaptı. Gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklanırken, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı. Geçen yıla göre bu yıl ele geçirilen sahte alkol miktarının 4 katına çıktığı öğrenildi.