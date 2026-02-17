İstanbul'da Sahte Oturum Belgesi Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Sahte Oturum Belgesi Operasyonu

İstanbul\'da Sahte Oturum Belgesi Operasyonu
17.02.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte oturum belgesiyle dolandırıcılık yapan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 Filipinli mağdur var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte oturum belgesiyle" yabancı uyrukluların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle Filipinli 7 kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha yakalandığı operasyonda, 9'u Filipinler uyruklu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelilerin 2 ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık hizmeti" için işlettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, çocuk bakım hizmetinin yanı sıra Filipinli mağdurları "oturum izni" verebildiklerini söyleyerek kandırdıkları, bu şekilde güven kazanıp "sahte oturum kartı" verdikleri anlaşıldı.

Polis kontrolü sırasında, mağdurlara verilen kartın sahte olduğunun anlaşılması üzerine dolandırıldıklarının ortaya çıktığı öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve ülke genelinde Filipinler uyruklu kişilerin oturum belgesi vaadiyle dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

Ülkeye çalışma amacıyla gelen yabancı uyruklulara sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceğini söyleyen şüphelilerin, bunu bir kısım kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimi vererek yaptıkları anlaşılmıştı.

Şüphelilerin, sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdıkları tespit edilmişti.

Haksız kazanç temin edilmek suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği belirlenen 7'si Filipinler uyruklu 9 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Oturum Belgesi Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
İfadeleri tüyler ürpertti Genç kızları resmen ölüme terk etmişler İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Epstein bağlantılı soruşturmada Paris’te dikkat çeken baskın Epstein bağlantılı soruşturmada Paris'te dikkat çeken baskın
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
12:58
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket
''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 15:13:59. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte Oturum Belgesi Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.