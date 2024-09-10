İstanbul'da Sahte Pasaport Şebekesi Çökerildi - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Pasaport Şebekesi Çökerildi

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırlayan 15 kişilik şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

10.09.2024 12:29
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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul'da düzensiz göçmenler ve firariler için sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırladığı belirlenen 15 kişilik şebekeye, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 8'i hakkında adli kontrol uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; ekipler, Fatih'te faaliyet gösteren 7 adreste sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiğini belirlendi. 6'sı Irak asıllı, biri İran uyruklu olmak üzere 15 kişiden oluşan şebekeye yönelik önceden belirlenen noktalara operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte pasaport, kimlik, sürücü belgesi, müşteri temini, ürün dağıtımı, yer temini gibi faaliyetlerde rol aldığı öne sürülen ve suça karıştığı saptanan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K., Saadi R., Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlarındaki 15 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda; bin 743 basıma hazır sahte kimlik kartı, bin 489 sahte vize etiketi, 196 sahte AB ülkelerine ait pasaport, 68 tane sahtecilikte kullanılan silikon mühür, 12 ayrı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, AB ülkelerine ait 10 sahte sürücü belgesi, sahtecilikte kullanılan 9 mühür stampa, her birinin üzerinde bir çip bulunan 8 boş kart, 5 mor cihaz, lazer markalama ve kazıma makinesi ile bir dizüstü bilgisayar ve sahte belge üretiminde kullanılan çok sayıda çeşitli materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Murat İ., Bilal S., Fikret B., Masood M.Y.Y., Ali S., Amanj H.K.K. ve Saadi R. adlı 7 şüpheli mahkemece tutuklandı. Hazni A., Halis E., Saylan E., Yusuf A., Kamil D., Rebwar A.M.M., Tahsın M.A.A. ve Raja M. adlarındaki 8 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konarak adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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