İstanbul'da Sahte Siteyle Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Siteyle Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

İstanbul\'da Sahte Siteyle Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

İstanbul'da kamu kuruluşu adıyla sahte site oluşturup vatandaşların kredi kartı bilgilerine ulaşan ve bu kart bilgileriyle cep telefonu satın alan 3 şüpheli yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte site üzerinden kredi kartı bilgilerini elde eden şüphelileri teknik ve fiziki takibe alarak operasyon düzenledi. Operasyonda 23 cep telefonu ele geçirildi ve 3 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

03.05.2024 12:03
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İstanbul'da kamu kuruluşu adıyla sahte site oluşturup vatandaşların kredi kartı bilgilerine ulaşan, bu kart bilgileriyle de cep telefonu satın aldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinin kopyalanarak sahte site oluşturulduğunu ve bu site üzerinden bazı vatandaşların kredi kartı bilgilerinin elde edildiğini belirledi.

Kopyalanan kredi kartı bilgileriyle ülke genelinde faaliyet gösteren bir kurumsal firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyal satın alındığını belirleyen ekipler, şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takibe başladı.

Siparişi verilen ürünlerin Eyüpsultan ilçesinde teslim alınacağını belirleyen ekiplerin yaptığı operasyonda, 2 şüpheli ile ürünleri teslim edecek iş yeri sahibi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon lira olan 23 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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