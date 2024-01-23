 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 10 Bin 966 Şişe ve 11 Bin Etiket Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 10 Bin 966 Şişe ve 11 Bin Etiket Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarına yönelik sahte içki operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin nereden piyasaya sürüldüğünün belirlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alkollü içkilerin Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan depolardan dağıtıma çıktığını tespit eden ekipler, şüphelilerin içerisinde sahte üretilen ve kaçak içkilerin bulunduğu şişelere sahte bandrol ve etiket yapıştırdıklarını, sonrasında bunları başta eğlence merkezleri olmak üzere tekel bayileri ile alkollü içki satışı yapan işletmelere sattıklarını belirledi. Ekipler, çalışmalarını tamamlamasının ardından belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda ise 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile sahte 11 bin etiket ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul\'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 10 Bin 966 Şişe ve 11 Bin Etiket Ele Geçirildi
23.01.2024 - 11:52,
Abone Ol

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile sahte 11 bin etiket ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarına yönelik sahte içki operasyonlarında ele geçirilen ürünlerin nereden piyasaya sürüldüğünün belirlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından alkollü içkilerin Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan depolardan dağıtıma çıktığını tespit eden ekipler, şüphelilerin içerisinde sahte üretilen ve kaçak içkilerin bulunduğu şişelere sahte bandrol ve etiket yapıştırdıklarını, sonrasında bunları başta eğlence merkezleri olmak üzere tekel bayileri ile alkollü içki satışı yapan işletmelere sattıklarını belirledi.

Ekipler, çalışmalarını tamamlamasının ardından belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile sahte 11 bin etiket ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, İstanbul, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 10 Bin 966 Şişe ve 11 Bin Etiket Ele Geçirildi - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:20:31. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 10 Bin 966 Şişe ve 11 Bin Etiket Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement