İstanbul'da Sanat ve Eğlence Dolu Hafta

İstanbul hafta boyunca sergiden tiyatroya, konserden operaya geniş bir yelpazede birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Pera Müzesi, "Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı" sergisi kapsamında, 4 Haziran'da "Sergi Kültürü ve Halil Paşa" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi'nde, 6 Haziran'da minik sanatseverler için çeşitli atölyeler düzenlenecek. Bu kapsamda 7-11 yaş grubu için duygusal farkındalık ve ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Tuba Karabey Özkök yürütücülüğündeki "Duygular Tiyatrosu", takım çalışması, problem çözme ve hayal gücünü doğaçlama yoluyla destekleyen "Gizemli Ada" ve 4-6 yaş grubu için ince motor ve yaratıcı düşünme becerilerini geleneksel tekniklerle geliştiren Emine Uğur yürütücülüğündeki "Ebru Atölyesi" gerçekleştirilecek.

Sahne sanatları

Bir baba-kız ilişkisi üzerinden zamanın karşısında insan olmanın anlamını yeniden sorgulatan "Baba" adlı tek perdelik tiyatro oyunu, yarın Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

Oyuncu Sarp Apak, "Tek Kişilik Gösteri" adlı stand-up şovuyla 5 Haziran'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde komediyi sevenlerle buluşacak.

Koreograf Javier de Frutos'un, oyuncu ile koreograf arasındaki ilişkiyi ve hareket özgürlüğünü katılımcılarla keşfedeceği "Hareket Atölyesi", Juste ve Zorlu PSM işbirliğiyle 6-7 Haziran'da Sky Lounge'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Haldun Dormen anısına düzenlenen ve 61 liseden bin 529 öğrencinin üretimlerini sahneye taşıdığı 13. Liseler Arası Tiyatro Buluşması, 11 Haziran'a kadar devam edecek.

Konserler

Devlet Çoksesli Korosu, adını kuzey ışıklarından alan "Aurora" konseriyle 8 Haziran'da AKM'de sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Türk rock müziğinin sevilen ismi Kıraç'ın sahne alacağı "Kıraç ile Felekten Bir Gece" konseri, 5 Haziran'da Jolly Joker Kartal İstMarina'da müzikseverlerle buluşacak.

Dinleyicilerine müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Ümit Yaşar, 5 Haziran'da Muamma Ataşehir'de sahne alacak.

Geleneksel Anadolu tınılarını modern pop anlayışıyla harmanlayan özgün tarzıyla öne çıkan ve "Naçar", "Veda Türküsü" gibi parçalarıyla sevilen Emre Fel, 5 Haziran'da Jolly Joker Atakent Tema'da konser verecek.

Sergiler

Koleksiyoner Fatih Ketancı'nın eserlerinden derlenen, küratörlüğünü Osman Aynacı'nın üstlendiği ve Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu "Bir Yol, Bin Hatıra" sergisi, 17 Haziran'a kadar İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görülebilecek.

Kültür Medeniyet Vakfınca (KÜME) Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi, 17 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali, kitapları üç boyutlu ve deneyimlenebilir mekanlara dönüştürerek 15 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ücretsiz gezilebilecek.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosunu içeren "Zamana Adanmış Sözler" sergisi, 22 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfının desteğiyle hazırlanan "Gazze Mektupları" deneyim sergisi, Üsküdar Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sanatçı ve akademisyen Nevzat Yıldırım'ın hazırladığı "Gök Kubbe" sergisi, 26 Temmuz'a kadar Yıldız Holding Seminer Salonu'nda randevuyla ziyaret edilebilecek.

Hz. Muhammed'e duyulan sevginin sanat ve kolektif hafızadaki izlerini yansıtan "Bereket Dairesi" sergisi, YediHilal Derneği ile Vakıf Katılım işbirliğiyle 21 Haziran'a kadar Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açık olacak.

Siyer Vakfı tarafından hazırlanan ve Hz. Muhammed'in hayatını dioramalarla anlatan çalışmalar, vakfın Eyüpsultan'daki binasında üç dil seçeneğiyle (Türkçe, Arapça, İngilizce) izlenebilecek.

İç mimar Atilla Kuzu ve mimar Levent Çırpıcı'nın alüminyum profil sistemlerini yeniden yorumladığı sergi, 6 Haziran'a kadar Goba Art & Design'da sanatseverlerin beğenisini bekliyor.

İBB ve Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) ortaklığında hayata geçirilen "Bir Yaka, İki Hikaye: Süleymaniye ve Zeyrek, Dünya Mirası Alanlarında Yaşam" başlıklı sergi, 20 Eylül'e kadar Metrohan'da ziyarete açık olacak.