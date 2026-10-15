İstanbul'da selde mahsur kalan 759 kişiyi 7 Sahil Güvenlik dalış timi kurtardı - Son Dakika
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İstanbul'da selde mahsur kalan 759 kişiyi 7 Sahil Güvenlik dalış timi kurtardı

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İstanbul'un Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde selde mahsur kalan 759 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılıp güvenli bölgelere tahliye edildi. İl Afet Koordinasyon Kurulu koordinesinde görevlendirilen 7 dalış timi, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle mahsur kalan 759 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da etkili olan aşırı yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

İl Afet Koordinasyon Kurulu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgeye 7 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-04, DEGAK-05, DEGAK-11, DEGAK-13, DEGAK-20, DEGAK-21 ve DEGAK-24) görevlendirildi.

Ekiplerce mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarılan 759 kişi, sağlık durumları iyi olan güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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