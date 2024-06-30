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İstanbul'da Sıcak Havada Sahil ve Parklar Tıklım Tıklım

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, hafta sonu tatilinde serinlemek için sahil ve parklarda vakit geçirdi. Denizde yüzmek veya gölgelik alanlarda dinlenmek isteyenler Caddebostan Sahili'ni tercih ederken, Bakırköy Sahili de yoğun ilgi gördü.

30.06.2024 15:03
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İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, hafta sonu tatilinde serinlemek için sahil ve parklarda vakit geçirdi.

Bunaltıcı havanın etkili olduğu kentte, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler çareyi denizde yüzmekte ya da park ve bahçelerde gölgelik alanlarda dinlenmekte buldu.

Anadolu Yakası'ndaki bazı vatandaşların pazar günü vakit geçirmek için tercih ettiği yer Caddebostan Sahili oldu.

Sandalye ve masalarını getiren vatandaşlar, gölgelik alanlarda pikniklerini yaptı.

Sahildeki plajda da yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar denize girerek serinledi.

Ailesiyle pikniğe gelen Recep Yılmaz, İstanbul'da vakit geçirmek için ideal yerlerden birinin Caddebostan olduğunu, kahvaltıyı da burada yaptıklarını söyledi.

Denize giren Veysel Demir de burayı yeni keşfettiğini, ikinci gelişi olduğunu ve pazar günü burada iyi vakit geçirdiğini kaydetti.

Avrupa Yakası'nda ise birçok vatandaş Bakırköy Sahili'ne akın etti.

Evde havanın sıcaklığını çok fazla hissettiklerini belirten Özkan Tosun, bu nedenle serinlemek için ailece sahile geldiklerini aktardı.

Melisa Köse ise öğlen sıcağın daha etkili olduğunu, bu yüzden sahilde piknik yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Havada Sahil ve Parklar Tıklım Tıklım - Son Dakika

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