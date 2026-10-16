İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle e-YDS ve Tarım Bakanlığı sınavı ertelendi - Son Dakika
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İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle e-YDS ve Tarım Bakanlığı sınavı ertelendi

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İstanbul\'da şiddetli yağış nedeniyle e-YDS ve Tarım Bakanlığı sınavı ertelendi
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İstanbul Valiliği, hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle kentte yapılacak e-YDS 2026/11 ile Tarım ve Orman Bakanlığı sınavının ertelendiğini bildirdi. Sınavlar İstanbul dışındaki merkezlerde uygulanacak, İstanbul'daki adaylar hak kaybı yaşamayacak.

(İSTANBUL)- İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle e-YDS 2026/11 ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı ertelendi. İstanbul dışındaki merkezlerde sınavların uygulanacağı, İstanbul'da sınava girecek adayların ise hak kaybına uğramayacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nin hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle aldığı karar doğrultusunda, ÖSYM tarafından İstanbul'da cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan iki sınav ertelendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek olan tüm sınavlar ertelenmiştir.

Bu kapsamda, ÖSYM tarafından İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü uygulanması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı ertelenmiştir. İstanbul dışındaki tüm merkezlerde ilgili sınavlar uygulanacaktır.

Sınavlara İstanbul'da girecek adayların hak kaybı olmayacak, adaylara gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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