İstanbul'da Silahlı Çatışma: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İstanbul'da Silahlı Çatışma: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İstanbul'da Silahlı Çatışma: 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
07.04.2026 14:40
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'daki çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'daki silahlı çatışmaya ilişkin, "Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer 2 teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2'si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer 2 teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

