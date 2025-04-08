İstanbul'da polis ekipleriyle girdikleri silahlı çatışmada vurularak yakalanan plakasız motosikletteki 2 kişinin, iş yeri kurşunladıktan sonra kaçtıkları ortaya çıktı.
Bakırköy'deki Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde 6 Nisan'da silah seslerinin duyulduğu ihbarı sonrası polisle çatışan ve vurularak yakalanan plakasız motosikletteki şüphelilerin, bir eğlence mekanını kurşunladığı belirlendi.
Şüphelilerin motosikletle geldiği iş yeri önünde ateş açtıkları ve kaçmaya çalıştıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bakırköy'deki silahlı saldırının ardından polisin "dur" ikazına silahla ateş ederek karşılık veren M.F.Y. (17) ile Serkan Z. (20), yaşanan kovalamacanın ardından Fatih'te vurularak yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Silahlı Çatışma: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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