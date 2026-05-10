İstanbul'da Silahlı Saldırı Operasyonu
İstanbul'da Silahlı Saldırı Operasyonu

10.05.2026 13:29
İstanbul'da 3 ilçede 6 silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı, 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul'daki 3 ilçede çeşitli tarihlerde 6 işletme ile 2 kişiye yönelik silahlı saldırılarla alakalı 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "yağma", "mala zarar verme" ile "yaralama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan, Ataşehir ve Üsküdar'da gerçekleştirilen 8 eyleme ilişkin zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Eyüpsultan'daki 6 silahlı eylemle ilgili ikisi 18 yaşından küçük 4 şüpheli yakalandı, adreslerde 4 ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Zanlıların eylemleri suç örgütü adına gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Eyüpsultan'daki büfeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürütüldü.

Saldırıda kullanılan otomobilin sürücüsünün Abdülkadir S. olduğu belirlendi.

Aynı aracın, Eyüpsultan, Üsküdar ve Ataşehir'de farklı tarihlerde 6 işletme ile 2 kişiye yönelik silahlı saldırılarda da kullanıldığı tespit edildi.

Bu kapsamda 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

İkisi 18 yaşından küçük 12 şüpheli ile devam eden çalışmalarda yakalanan bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

