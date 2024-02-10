İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan kişi beyin ameliyatına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan kişi beyin ameliyatına alındı

İstanbul\'da silahlı saldırıda yaralanan kişi beyin ameliyatına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin beyin ameliyatına alındığını duyurdu. Yaralı vatandaşın acil müdahale ve yoğun bakım sonrası ameliyat edildiği ve ameliyatın devam ettiği belirtildi. Bakan Koca, yaralıya acil şifalar diledi.

10.02.2024 20:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin beyin ameliyatına alındığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Küçükçekmece'de bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA

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