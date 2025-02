İstanbul'da Soğuk Hava ve Uzayan Kuyruklar

Güncel

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) Sibirya soğuklarının etkili olduğu İstanbul geçen hafta yılın en soğuk günlerini yaşadı. Hissedilen hava sıcaklığı sabah saatlerinde -7'leri gördü. Dondurucu soğuğa rağmen Beylikdüzü'ndeki Et ve Süt Kurumu mağazasının önündeki kuyruklar da Ramazan'ın yaklaşmasının etkisiyle uzadıkça uzadı. Çoğu emekli çok sayıda yurttaş bir kilo kıyma için sıra numarası alıp kuyruğa girdi. Yurttaşlar ANKA'ya "Bazılarının hayatı tıkırında, bazıları da böyle soğukta bekliyor işte. Yazık değil mi bu insanlara?", ""Rezilliğe bak. Bu, başımızdakilerin ayıbı" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Et ve Süt Kurumu mağazası, piyasanın yaklaşık yarı fiyatına et satışı gerçekleştiriyor. Her gün sınırlı miktarda satışın yapıldığı mağazadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ete ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruk oluşturuyor. Vatandaşların büyük bölümü, yaklaşık 1 buçuk kiloluk paketler halinde satılan kıyma ve kuşbaşı et almak için geldiğini belirtirken, bu ürünler çoğu zaman öğle saatlerine doğru tükenmiş oluyor. Eli boş dönmek istemeyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen, 08.00'de açılan mağazanın önünde sabah saat 05.00 itibarıyla beklemeye başlıyor. Mağaza önündeki kuyrukla birlikte, engelli vatandaşlar ile engelli yakını için et almaya gelenler de ayrı bir sıra oluşturuyor. ANKA, Ramazan ayının da yaklaşması nedeniyle metrelerce uzayan kuyrukta bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı.

Daha önce saat 06.00'da geldiğini ve ürünlerin tükenmesi nedeniyle alışveriş yapamadığını söyleyen vatandaş bu kez sıranın başını tutmuştu ve "Saat 5'te kalktık geldik. Bekliyoruz. Önümüz Ramazan, kıymayla et alabilirsek alacağız" şeklinde konuştu. Sıranın önlerinde bulunan bir vatandaş da saat 5'te geldiğini söyleyerek, "Maaşımızı aldıkça buraya geliyoruz, bir kilo kıyma alabilmek için. Bazılarının hayatı tıkırında, bazıları da böyle soğukta bekliyor işte. Yazık değil mi bu insanlara" dedi.

Kuyruktakilerin çoğunun emekli olduğunu ifade eden vatandaş, "Boynumuzu büküyoruz, kuyruğa giriyoruz, alıp gidiyoruz" derken bir diğeriyse Ramazan için et alışverişi yapmaya geldiğini söyleyerek, "Biz emekliyiz, nasıl alacağız kasaptan" ifadelerini kullandı. Eşinin emekli maaşıyla geçindiklerini söyleyen bir vatandaş ise, 2 ayda bir et alabildiklerini söyledi. Daha önce de çok kez kuyrukta beklediğini aktaran bir vatandaş, "Bu, vatandaşın kabahati, bizlerin kabahati. Bizler onu getirdik, gökten gelmedi ki. Vatandaş, 'bundan iyisi yok' derse, işte böyle olur" ifadelerini kullanırken, bir diğer vatandaş ise, "Rezilliğe bak. Bu, başımızdakilerin ayıbı" şeklinde konuştu.

Bir kilo kıyma için dondurucu soğukta kuyrukta bekleyen vatandaşların görüşleri şöyle:

"Önümüz Ramazan, kıymayla et alabilirsek alacağız"

Ayla Avutur: Bir sefer geldim, hiçbir şey alamadım. Birşey kalmamıştı, bitmişti. Bugün dedim bir şansımı deneyeyim. Bugün biraz daha erken geldik. Saat 5'te kalktık geldik. Bekliyoruz. Önümüz Ramazan, kıymayla et alabilirsek alacağız.

"Maaşımızı aldıkça buraya geliyoruz, bir kilo kıyma alabilmek için; yazık değil mi bu insanlara"

Bir vatandaş: "8'inci sıradayım. 5'te geldim. Maaşımızı aldıkça buraya geliyoruz, bir kilo kıyma alabilmek için. Kasapların kapısına gidemiyoruz. Aldığımız para 14 bin lira. O parayı ete mi vereceksin, doğalgaza mı vereceksin, elektriğe mi vereceksin. Çok zor. Burada yüzlerce insan saatlerce bekliyor. Bazılarının hayatı tıkırında, bazıları da böyle soğukta bekliyor işte. Sabır mabır kalmadı. Sabahleyin kalkmış, erkenden gelmiş herkes 1 kilo kıyma alabilmek için. Yazık değil mi bu insanlara?"

"Boynumuzu büküyoruz, kuyruğa giriyoruz, alıp gidiyoruz"

Bir vatandaş: "Ayda 1 kere geliyoruz. Burada kıyma 300 liraysa dışarıda 650 lira. Boynumuzu büküyoruz, kuyruğa giriyoruz, alıp gidiyoruz. Ekonomi iyi olsa sabahın 5'inde kuyruğa niye giriyoruz. (Sırayı göstererek) hepsi emekli."

"5'i 12 geçe buradaydım, 10'uncu kişi benim"

Kaşif Otur: "5'i 12 geçe buradaydım, 10'uncu kişi benim. 2 ayda 1 (geliyorum). (Kasaptan) çok zor."

"Kasaptan aldığımız zaman zorlanıyoruz"

Bir vatandaş: "Ayda 1 falan geliyoruz. Şu durumda kasaptan almıyoruz. Çünkü, kasaptan aldığımız zaman biraz zorlanıyoruz."

"Eşim emekli, ondan 2 ayda 1 geliyoruz, ne yapalım"

Sefer Kaşka: "6'da geldim. 2 ayda 1 geliyorum. (Kasaptan) almıyoruz. Eşim emekli, ondan 2 ayda 1 geliyoruz, ne yapalım."

"Vatandaş 'bundan iyisi yok' derse, işte böyle olur"

Bir vatandaş: "Daha önce çok geldim, aynı şey. Bu, vatandaşın kabahati, bizlerin kabahati. Bizler onu getirdik, gökten gelmedi ki. Vatandaş, 'bundan iyisi yok' derse, işte böyle olur."

"Bu kuyruğu yaptıran utansın"

Bir vatandaş: "Bu kuyruğu yaptıran utansın."

"Bu, başımızdakilerin ayıbı"

Bir vatandaş: "Rezilliğe bak. Bu, başımızdakilerin ayıbı."

"Ramazan diye ilk defa geliyorum; biz emekliyiz, nasıl alacağız kasaptan"

Bir vatandaş: "Ramazan diye ilk defa geliyorum. (Ramazan alışverişini buradan) yapmaya çalışacağız. Biz emekliyiz, nasıl alacağız kasaptan."