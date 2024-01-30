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İstanbul'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisini Kaybediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisini Kaybediyor

İstanbul'da iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Silivri ve Çatalca'nın yüksek bölgelerinde görüldü. Sıcaklıkların ise hafta sonuna kadar 12 ila 13 dereceleri bulması tahmin ediliyor.

İstanbul\'da Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisini Kaybediyor
30.01.2024 - 11:19,
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İstanbul'da iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, Silivri ve Çatalca'nın yüksek bölgelerinde kar, diğer yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur geçişleri yaşandı. Yağışlar il genelinde yağmura döndü.

İki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi, perşembe gününden itibaren kademeli olarak artacak sıcaklıkların ise, hafta sonuna kadar 10 derece üzerine çıkarak 12 ila 13 dereceleri bulması tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, 1 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, 2-15 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı, 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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