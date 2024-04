İstanbul\'da sokak hayvanı popülasyonu artıyor, veterinerler kısırlaştırma çağrısı yapıyor

Güncel

İstanbul'da sokak hayvanı popülasyonundaki artışa dikkati çeken veterinerler, "popülasyon yönetimi" yapılması ve acilen kısırlaştırma seferberliğine başlanması çağrısı yaptı.

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi önünde bir araya gelen veterinerler, sahipsiz hayvan sayılarının artmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Gruptakiler adına açıklamayı okuyan İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Orhan, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanunda 2021 yılında yapılan revizyonla, belediyelerin bu yıl sonuna kadar bakımevlerini kurmakla yükümlü olduğunu ve seçimleri kazanan belediye başkanlarını önemli bir görevin beklediğini söyledi.

Kısırlaştırılmadan kırsala atılan köpekler

Sokak hayvanı popülasyonundaki artışın, toplumda gerçekten bir kırılma yarattığına değinen Orhan, "Korku duyan vatandaşları anlayışla karşılamak gerekiyor. Sürü halinde yaşayan köpekler, saldırgan olmasalar bile insanları korkutabilirler, bu son derece olağan bir durumdur. Bu nedenle popülasyon yönetimi mutlaka yapılmalıdır. Ancak ve maalesef kısırlaştırılmadan kırsala atılan köpekler hem sürüleşmekte, hem tekrar kentlere geri dönebilmekte, hem de yaban hayatında olumsuz etkiler yaratabilmektedir." diye konuştu.

Orhan, artan bu popülasyonun, her şeyden önce hayvan refahına da aykırı olduğunu, sokak hayvanlarının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Yerel yönetimlerin bakımevi ve barınakları insan ve hayvan sağlığını gözeterek inşa etmeleri, belediyelerde veteriner işler müdürlüğünün kurulması zorunlu müdürlükler arasında yer alması gerektiğini de dile getiren Orhan, şöyle devam etti:

"Ülke çapında kısırlaştırma seferberliğine acilen başlanılmalı, toplumu bilgilendirmek ve desteğini almak için kamu spotları hazırlanmalıdır. Sahipli hayvanların, mikroçip uygulanarak kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri, yasal süre sınırlaması nedeniyle yarım kaldı ve amacına ulaşamadı. Kanunda revizyona gidilerek, henüz sisteme kayıt edilemeyen ev hayvanları için uygulama tekrar başlatılmalı ve süreç bir an önce tamamlanmalıdır. Ev hayvanı sahiplenmeye belli kurallar getirilmeli, sokağa terk edenlere ağır yaptırımlar uygulanmalı, kaçak hayvan girişi ve kayıt dışı üretimin önüne geçilmelidir. Toplumda farkındalık oluşturarak, satın almak yerine sahiplenmenin özendirilmesi amacıyla, sosyal içerikli çalışmalar aralıksız devam etmelidir. Giderek daha da büyüyen sahipsiz hayvan sorunu üzerinden yapılan ekonomik, sosyal, siyasal ve psikolojik her türlü istismarı engellemek için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır."