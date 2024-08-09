İstanbul'da Sokak Hayvanları İçin Dev Proje

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(İSTANBUL) - İstanbul'da sokak hayvanları için dev bir proje hayata geçirilmeye hazırlanılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve Ataşehir ile Maltepe belediyelerinin iş birliğiyle Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda rehabilitasyon merkezi kurulacak. Veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek bakım-barınma evleri ile mama depolarının bulunacağı merkezde, hayvanlar için oyun alanları da yer alacak.

Yaşam hakkı savunucularının "katliam yasası" olarak adlandırdığı Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce kamuoyunda başlayan tartışmalar ve protestolar ile "hayvan katliamı" haberleri devam ederken, İstanbul'da üç belediye sokak hayvanları için ortak hareket ederek, proje hazırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı, Ataşehir ile Maltepe belediyelerinin iş birliğiyle hazırlanan projeye göre, Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda rehabilitasyon merkezi kurulacak.

"Can dostlarımız bize emanet"

Kayışdağı Ormanı'na giderek, rehabilitasyon merkezinin yapılacağı alanda açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, proje içerisinde; veteriner binasından ameliyathaneye, kedi ve köpek bakım - barınma evlerinden mama depolarına kadar çok sayıda yapının yanı sıra hayvanlar için oyun alanlarının da bulunacağını ifade etti.

Onursal Adıgüzel şunları söyledi:

"Sevgili komşularım, sizlere Kayışdağı Ormanı'ndan sesleniyorum. İçinde bulunduğumuz 80 bin metrekarelik bu alanda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, Maltepe Belediyemiz ile yapacağımız iş birliği kapsamında, sokak hayvanlarına yönelik hayvan rehabilitasyon merkezimizi inşa edeceğiz. Ataşehir'deki binlerce sokak canlısının evi, içinde bulunduğumuz bu rehabilitasyon merkezi olacak. Can dostlarımız burada bize emanet olacak".

"Asıl amacımız yaşatmak"

Vatandaşların endişelerine karşı da çözüm odaklı hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Adıgüzel, "Biliyorum, Ataşehirli komşularımızın çeşitli endişeleri, hassasiyetleri var. Sizler bizleri bu hassasiyetlere, endişelere karşı çözüm üretmek için seçtiniz. Biz de bu doğrultuda yeni rehabilitasyon merkezimizle ve mobil çözümlerimizle hem Ataşehirlilerin sokaklarda huzurla yürümesini sağlayacağız hem de sokak canlılarımıza en iyi şekilde bakarak, onları koruyacağız. Bizlerin asıl amacı yaşatmak. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.