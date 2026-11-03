İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu soruşturmasında 49 şüpheli tespit edildi. İstanbul'un farklı ilçelerinde 32 adrese düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı; diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, kamuoyunda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "uyuşturucu madde ticareti" soruşturması kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekiplerce, elde edilen deliller doğrultusunda 18'i ceza infaz kurumunda bulunan 49 şüpheli tespit edildi.

Ceza infaz kurumlarında bulunanların dışındaki 31 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve suç delillerine el koyma kararı verildi.

Ekiplerce, İstanbul'un farklı ilçelerinde 32 adrese düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
Bakırköyİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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