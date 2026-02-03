İstanbul'da Sömestir Dolu Dolu Geçti

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2026 yılı sömestir tatili boyunca çocuklara ve gençlere yönelik müze ziyaretlerinden teknoloji kamplarına, deniz turlarından eğitici atölyelere kadar uzanan geniş kapsamlı bir etkinlik programı gerçekleştirdi. İBB bünyesinde faaliyet gösteren müzeler ise sömestir tatilinin gözdesi oldu. Dijital Deneyim Merkezi'ne 39 binin üzerinde ziyaretçi ile rekor katılım gerçekleşti.

İBB, 17 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasındaki sömestir tatili boyunca, tüm birimleriyle çocuklar ve gençler için kent genelinde kapsamlı bir etkinlik programı hayata geçirdi. Gençlik merkezlerinden müzelere, bilim ve teknoloji çalışmalarından kültürel ve sosyal etkinliklere uzanan programlarla sömestir tatili, İstanbul'un farklı noktalarında dolu dolu geçti.

"İBB Kültür AŞ müzelerine yoğun ilgi"

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren müzeler, sömestir tatili boyunca her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Miniatürk, Dijital Deneyim Merkezi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Yerebatan ve Şerefiye Sarnıçları ile İstanbul Kitapçısı şubeleri özellikle çocuk ve gençlerin uğrak noktası oldu.

"Miniatürk 6 bin 800 çocuğu ücretsiz ağırladı"

17 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 15 yaş ve altı ziyaretçilere ücretsiz olan Miniatürk'ten 6 bin 800 kişi yararlandı. Türkiye ve dünyadan mimari eserlerin minyatürleriyle Miniatürk, sömestirde ailelerin ilk tercihlerinden biri oldu.

"Dijital deneyim merkezine rekor katılım"

Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, sömestir tatilinde 39 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve 360 derece projeksiyon teknolojileriyle hazırlanan sergiler, çocuk ve gençlere kültürel içeriği yenilikçi bir deneyimle sundu. Tatil kapsamında düzenlenen "Yıldızlı Gece Temalı Resim Atölyesi" ile çocuklar sanatsal üretim imkanı buldu.

"Kültür ve sanatla iç içe tatil"

Sömestir tatili kapsamında Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik toplam 48 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere 16 bin 863 kişi katıldı. Turizm Müdürlüğü tarafından sömestir etkinlikleri kapsamında çocuklar için 18 tur düzenlenerek toplam 630 çocuk İstanbul'u gezdi. Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü koordinasyonunda tüm kültürel mekanlarda gerçekleştirilen programlarda ise 38 çocuk atölyesi ile 432 katılımcıya, 13 film gösterimi ile bin 885 katılımcıya ve 22 çocuk tiyatrosu etkinliği ile 5 bin 123 katılımcıya ulaşıldı.

"Sinebüs ve çocuk etkinlikleri tatile renk kattı"

Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde çocuklara yönelik atölyeler, gösteriler ve el işi çalışmaları düzenlendi. Sinebüs projesiyle İstanbul'un farklı ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri gerçekleştirildi. İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesi ise çocuklara yönelik renkli atölye ve sahne performanslarına ev sahipliği yaptı.

"Çocuklar ve gençler sömestir'de spora ara vermedi"

İBB tarafından düzenlenen sömestir etkinlikleri sporda da çocuk ve gençleri bir araya getirdi. İBB'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Karneni Getir' etkinlikleri bu yarı yıl tatilinde de katılanlardan tam not aldı. Bu kapsamda Silivrikapı Buz Pisti Karneni Getir Buzda Kay etkinliğine ev sahipliği yaparken, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde aqua ve eğitsel oyunlar etkinlikleri düzenlendi. Karnesi ile Haliç Su Sporları Merkezi'ne gelenlerin kürek çekme deneyimi yaşadığı etkinlikler kapsamında Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde ve Recep Türkoğlu Spor Kompleksi'nde okçuluk; Sefaköy Spor Tesisi'nde ise masa tenisi etkinliği yapıldı. Ayrıca spor tesislerinde ve okul spor salonlarında gerçekleştirilen spor okulları da ara tatil dönemi boyunca kesintisiz bir şekilde hizmetlerine devam etti.

"Gençlik Merkezlerinde teknoloji ve eğlence bir arada"

Bağcılar'da bulunan İBB Cüneyt Arkın Gençlik Merkezi ile Küçükçekmece'deki Filenin Sultanları Gençlik Merkezi, tatil süresince çocukların ve gençlerin uğrak noktası haline geldi. Bu merkezlerde bir araya gelen katılımcılar; konsol oyunlarından zeka oyunlarına, karaoke performanslarından bilgi yarışmalarına, robot yarışlarından VR simülasyonlarına kadar pek çok farklı aktiviteye dahil oldular. Ayrıca sinema gösterimleri ve resim atölyeleriyle gençlerin sanatsal yönleri desteklenirken, Bilim Hattı otobüsü de 9 farklı meydanda enerji, akıllı şehirler ve uzay serüveni gibi tematik deney setlerini öğrencilerle buluşturdu.

"Bilim hattı 9 meydanda çocuklarla buluştu"

Eğitim-öğretim yılı boyunca okullarda temel bilim konularını öğrencilere aktaran Bilim Hattı, yarıyıl tatilinde Cüneyt Arkın ve Filenin Sultanları Gençlik Merkezleriyle birlikte İstanbul'un 9 farklı meydanında hizmet verdi. Otobüs içerisinde enerji, akıllı şehirler, elektrik şebeke sistemi, kum havuzu, plazma küreleri, uzay serüveni, geri dönüşüm ile rüzgar ve güneş enerjisi uygulamalarına yönelik deney setleri çocuklarla buluşturuldu.

"İBB'den öğrencilere tematik geziler"

İBB'nin Ders ve Teknoloji Atölyeleri ile gençlik ofislerindeki programlara katılan öğrenciler için tematik ve kültürel gezi programları düzenlendi. Geziler kapsamında İSKİ Su Müzesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve Dijital Deneyim Müzeleri ziyaret edildi. Öğrenciler ayrıca Kısırkaya ve Pendik Hayvan Barınakları ile Kemerburgaz Katı Atık Tesisleri'ni gezdi.

"Tech İstanbul'dan çocuklara teknoloji ve girişimcilik programı"

Tech Istanbul tarafından sömestir tatiline özel olarak düzenlenen "Geleceğin Tekno-Kurucuları Bootcamp Programı", 9–12 yaş arası çocukları teknoloji ve girişimcilik dünyasıyla buluşturdu. Programda çocuklar yapay zeka, IoT ve robotik alanlarında çalışmalar yaptı, tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla çözüm önerileri geliştirdi.

"Şehir Hatları'ndan çocuklara boğaz turu"

Şehir Hatları, yarıyıl tatili kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik özel bir Boğaz Turu düzenledi. Kabataş İskelesi'nden başlayan turda 150 çocuk ve aileleri İstanbul'u denizden keşfetme fırsatı buldu. Tur boyunca canlı müzik dinletileri ve boyama atölyeleri gerçekleştirildi.